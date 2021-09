Bocholt - Norbert Bastians ist der CDU beigetreten. Das politische Urgestein war viele Jahre lang eines der prägenden Gesichter der FDP in Bocholt. 2020 trat er dann allerdings aus der FDP aus, Grund waren unüberbrückbare persönliche Differenzen. Jetzt ist der 77-Jährige also in der CDU.