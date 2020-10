Bocholt - Der neue Kreisverkehr der Nordspange am Barloer Weg in Bocholt soll am Freitag nach sieben Monaten Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden. Danach folgt der Bau des zweiten Kreisels. Dafür wird der Burloer Weg ab Montag für fünf Monate gesperrt.