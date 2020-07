Nordspange nimmt langsam Gestalt an

Bocholt - Die Bauarbeiten für die sogenannte Nordspange zwischen Barloer und Burloer Weg laufen im Zeitplan. Während am Dienstag ein großes Schachtbauwerk im künftigen Kreisverkehr am Barloer Weg eingebaut wurde, sind Verlauf und Ausmaß der Straße bereits gut zu erkennen. Das 18 Tonnen schwere Schachtbauwerk ist jetzt an seinen künftigen Einsatzort am Barloer Weg heruntergelassen worden.