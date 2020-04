Notbetreuung für Kinder läuft in Bocholt „besser als gedacht“

Bocholt - In den ersten Tagen nutzten nur wenige Eltern das Angebot für die Notbetreuung ihrer Kinder. Inzwischen kümmern sich die Erzieher in den Bocholter Kitas um rund 70 Mädchen und Jungen, die allerdings nicht immer alle zeitgleich da sind. In den Schulen kämen derzeit „keine 30“ Kinder. Diese Zahlen nennt Benedikt Püttmann, Leiter des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport.