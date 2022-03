Novavax lockt nur wenige in Bocholter Impfstelle

Bocholt - Der Novavax-Impfstoff entwickele sich zum „Ladenhüter“, sagt Hanjo Groetschel, ärztlicher Leiter der Kreis-Impfstelle in Bocholt. Gerade einmal sechs Leute hätten sich hier bislang mit Novavax impfen lassen. Es war Mittwoch das erste Mal, dass der sogenannte Totimpfstoff in der Impfstelle im ehemaligen Stadtsparkassengebäude am Markt angeboten wurde. Er sollte vor allem Menschen eine Alternative bieten, die den mRNA-Impstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna misstrauen.