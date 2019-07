Nur 14 neue Bäume für die Borgersstraße in Bocholt

Bocholt - An der Südseite der Borgersstraße - an der auch das Unternehmen Borgers liegt - sollen 14 neue Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich wollte die Stadt Bocholt auf der Nordseite der Straße eigentlich 28 neue Bäume pflanzen. Das ist jedoch nicht möglich, weil dort BEW-Leitungen liegen, hieß es am Donnerstagabend im Umweltausschuss.