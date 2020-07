Bocholt/Rhede - Seit mittlerweile fünf Monaten hat das Coronavirus den Kreis Borken fest in seiner Hand. Mit jeweils einem Neu-Infizierten in Rhede und Reken stieg die Zahl der aktuell an Covid-19-Erkrankten am Dienstag auf zehn. Damit sind die Infektionszahlen im Kreis so niedrig wie seit dem ersten Ausbruch im März nicht mehr.