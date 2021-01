Nur wenige Einsätze zum Jahreswechsel

Bocholt - Nur vereinzelt erleuchteten in diesem Jahr im Bocholter Stadtgebiet Silvesterraketen den Nachthimmel. Wo in den vergangenen Jahren vor den meisten Häusern „geknallt“ wurde, war es in diesem Jahr an den Straßen und in vielen Gärten deutlich ruhiger. Grund war die in der vergangenen Woche vom Bundesrat genehmigte Verordnung für ein Verkaufsverbot von Silvesterraketen.