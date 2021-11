Bocholt - Seit Anfang des Jahres laufen die Bauarbeiten für die neue Trauerhalle auf dem Friedhof an der Blücherstraße. Nun ist das Gebäude, das ein paar Meter entfernt von der denkmalgeschützten alten Halle entsteht, fast fertig. Voraussichtlich ab Januar sollen in der neuen Halle alle Trauerfeiern stattfinden, kündigt die Stadt Bocholt an.