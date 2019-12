OGS-Gebäude der Biemenhorster Schule wird später fertig

Bocholt - Der Erweiterungsbau an der Biemenhorster Schule an der Weserstraße wird später fertig. Der Grund dafür ist, dass sich ein Schlüsselgewerk verzögert. Eigentlich sollten die Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) die Räume schon zum 6. Januar 2020 in Betrieb nehmen, sagte Dirk Lueg, Leiter des städtischen Geschäftsbereichs Schule und Planung, im Schulausschuss.