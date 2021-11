Öffnet sich Bocholter Schützengilde für Frauen?

Bocholt – Mit einem Brandbrief hat sich Andreas Giesbers an die knapp 400 Mitglieder der Bocholter Schützengilde St. Michael Hohenhorst gewandt. Der 1. Vorsitzende kritisiert in dem Schreiben vehement die fehlende Bereitschaft im Verein, Vorstandsposten zu übernehmen. Als Reaktion darauf will der Vorstand künftig die Schützengilde auch für Frauen und Diverse öffnen, „um neue Kräfte generieren zu können“.