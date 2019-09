Olbrich will bis zu 149 Stellen streichen

Bocholt - Nach der finanziell angeschlagenen Borgers-Gruppe steckt nun auch der zur Gruppe gehörende Bocholter Maschinenbauer Olbrich in der Krise. Die Geschäftsführung hat auf einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag angekündigt, 68 Stellen am Hauptsitz in Bocholt abbauen zu wollen. Bis zu 81 weitere Stellen könnten im Zuge einer weiteren „Personalanpassung“ entfallen.