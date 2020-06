Online-Jugendcamp in Bocholt rund um E-Sport

Bocholt - Wegen der Corona-Pandemie findet das diesjährige europäische Jugendcamp online statt. Unter dem Motto „Come together online – Olympics in Europe!“ stehen am dem 15. Juni E-Sports und E-Gaming im Mittelpunkt des Camps. Ursprünglich sollte das europäische Jugendcamp unter dem Motto „Come together – Olympics in Bocholt!“ im Europa-Haus Bocholt stattfinden, schreibt die Stadt.