Bocholt – Da konnte Opel-Chef Michael Lohscheller nicht nein sagen: Zur Eröffnung des neuen Opel-Hauses an der Industriestraße kam er am Samstag extra in seine Heimatstadt. Er sei regelmäßig in Bocholt, um hier seinen Vater zu besuchen, berichtete der 51-Jährige. Und ihm sei es auch wichtig, regelmäßig im Handel zu sehen, wie alles läuft.