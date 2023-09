Open-Air am Bahia in Bocholt: Noch Karten erhältlich

Bocholt - Für das Open-Air-Konzert der Beatles-Coverband „The ReBeatles“ am Samstagabend, 9. September, am Bahia sind noch Restkarten erhältlich. Das teilt das Stadtmarketing als Veranstalter mit.

Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr mit der Vorband Six’n One Beats. Die ReBeatles spielen die größten Hits der „Fab Four“ von „She Loves You“ bis „Let It Be“ in wechselnden Original-Outfits live und mit dem echten Beatles-Equipment. „Die brillante Show hält das Publikum über zwei Stunden lang in Atem – Beatlemania garantiert“, so das Stadtmarketing.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info an der Nordstraße 14 und der Bocholter Energie- und Wasserversorgung an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Online-Tickets gibt es unter www.bocholt-gutschein.de/tickets. Der Kartenpreis beträgt 25 Euro.