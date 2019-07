Bocholt - Wie kann die Verkehrssituation im Wohnviertel Hochfeld-Süd verbessert werden? Dieser Frage gingen am Dienstagabend knapp 30 Besucher in der Freizeithalle am Aasee nach. Dort sprachen sie über die Anregungen, die in den vergangenen drei Monaten auf der Internetseite www.meinhochfeld.de zusammengekommen waren.