Das Kürbisfest auf Hof Slütter in Bocholt fällt aus

Bocholt - Das Kürbisfest auf Hof Slütter fällt in diesem Jahr aus. Die Organisatoren haben das Fest, das eigentlich am Samstag und Sonntag, 12. und 13. September, am Bussardweg stattfinden sollte, wegen der Corona-Krise abgesagt. An der Kürbismeisterschaft und der Kürbisausstellung halten die Veranstalter jedoch fest. Das 20-jährige Jubiläum des Kürbisfests soll im nächsten Jahr gefeiert werden.