Osterhasen-Tour der Landwirte kommt gut an

Bocholt - Wie gut die Osterhasen-Aktion bereits am ersten Tag ankommt, zeigten am Sonntag die vielen Fahrradfahrer, die trotz des eher ungemütlichen Wetters auf den Routen unterwegs waren. Der kalte Wind und die Regenschauer hielten viele Fahrradfahrer nicht davon, die 57 Stroh-Osterhasen, die in und um Bocholt verteilt sind, zu bewundern. Andere stiegen kurzerhand aufs Auto um.