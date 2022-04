Osterhasenaktion: Die schönsten Strohfiguren in Bocholt und Umgebung

Kaum zu übersehen stehen die riesigen Figuren noch bis zum 19. April auf Feldern, Wiesen und an Straßenrändern. Sogar in Bocholt selbst haben sich Strohsterhasen versteckt. Eine Übersicht über einige der schönsten Strohfiguren finden Sie in unserer Bildergalerie.

