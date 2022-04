Bocholt - 121 Strofiguren auf einer Gesamtstrecke von 139 Kilometern: Das kam bei den Bocholtern und auch vielen Auswärtigen gut an. Am Ostersonntag und auch am Montag hätten viele das gute Wetter genutzt, um eine der vier angebotenen Radtouren entlang der Strohosterhasen zu machen, berichtet Anja Benning von den Organisatoren.