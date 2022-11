Ostwall wird nächste Woche teilweise gesperrt

Bocholt - Die Stadt Bocholt wird den Ostwall ab Dienstag wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke teilweise sperren. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Ostwall wird seit einigen Jahren gebaut, hier ein Bild aus dem September.

Betroffen ist nach Angaben der Stadt der Abschnitt zwischen der Münsterstraße und der Augustastraße in nördlicher Richtung. Die Zufahrt zur Friedrich-Wilhelm-Straße, der anliegenden Geschäfte und der Packstation sei aber weiterhin möglich. Auch in die andere Richtung (südlich) kann der Verkehr über den Ostwall fließen, teilt die Stadtverwaltung mit. „Eine Umleitung ist über den westlichen Ring ausgeschildert. Die Sperrung wird voraussichtlich zwischen Dienstag, 29. November, und Freitag, 2. Dezember, eingerichtet“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter.

An dieser Stelle des Ostwalls sind die Ostwallterrassen entstanden, außerdem wird seit einigen Monaten der Fahrradweg neu gebaut und neue Versorgungsleitungen gelegt.