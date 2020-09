P&C am Neutorplatz eröffnet Modehaus am 24. September

Bocholt - Peek & Cloppenburg (P&C) wird sein neues Modehaus am Neutorplatz am Donnerstag, 24. September, eröffnen. „So ist der Plan“, teilt das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Vorbereitungen für die Neueröffnung seien im vollen Gange. Das bestehende P&C-Geschäft in den Shopping-Arkaden bleibe bis auf Weiteres bestehen.