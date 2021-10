Bocholt-Suderwick – Ein Mann und eine Frau haben am Samstag einer Bewohnerin des Bültenhauses in Suderwick den Schmuck gestohlen. Laut Polizei klingelten die beiden an der Tür der Seniorenwohnanlage am Hellweg. Nachdem die alte Dame geöffnet hatte, verwickelte die Frau sie in ein Gespräch und lenkte sie mit einer Spendenliste ab.