Papierlaternen auch in Bocholt schon Brandursache

Bocholt - Auch einige Tage nach der Silvesternacht bleibt der Brand im Zoo in Krefeld ein großes Thema in den sozialen Netzwerken. Wie berichtet, war eine brennende Himmelslaterne aus Papier auf das Dach des Affenhauses gestürzt. Bei dem daraus resultierenden Großbrand waren mehr als 30 Tiere gestorben. Auch in Bocholt gab es in 2009 einen Gebäudebrand, der durch eine Himmelslaterne verursacht wurde.