Bocholt - Den Brand einer Papierpresse bei einem Discounter in der Friesenstraße hat die Bocholter Feuerwehr am Donnerstagnachmittag verhindern können. Die Feuerwehr war gegen 16 Uhr alarmiert worden, weil Mitarbeiter des Supermarktes einen Entstehungsbrand in ihrer Papierpresse, die hinter dem Gebäude steht, entdeckt hatten.