Parisozial Münsterland bietet Hilfe für Familien

Bocholt - Seit über 25 Jahren bietet das Team von Parisozial Münsterland an der Kreuzstraße Hilfen für Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. „Manche Eltern sind in erzieherischen Fragen schnell verunsichert und können es nur schlecht ertragen, wenn das Kind Nein sagt. Wir greifen dann unterstützend ein, damit die Situation nicht eskaliert“, sagt Rainer Bojarzin, Diplom-Sozialpädagoge, der auch als Elterncoach tätig ist.