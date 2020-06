Parteiloser Stefan Bambuch will Bürgermeister werden

Bocholt - Stefan Bambuch will als parteiloser Kandidat zur Bocholter Bürgermeisterwahl am 13. September antreten. Das hat er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Der 59-Jährige ist in Bocholt geboren und gelernter Fleischer. Nach eigener Aussage ist er seit 17 Jahren selbstständig im Bereich Umzüge und Haushaltsauflösungen tätig. Er wurde 2015 durch seinen Aufruf zu einer „Bocholter Bürgerwehr“ bekannt.