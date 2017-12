Party Rent hört sich bei den Nachbarn um

Bocholt - Im Umweltausschuss war am Dienstag darüber spekuliert worden, die Firma Party Rent verhandele aus Ärger über die Stadt Bocholt schon mit Hamminkeln über einen neuen Standort. Und in der Tat: Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) bestätigt ein Treffen mit der Firma am 29. November. Auch mit Rhede und Isselburg hat Firmengründer Joris Bomers Kontakt aufgenommen.