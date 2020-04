Party auf Schulhof: Jugendliche zahlen Geldbuße

Bocholt - Das Bocholter Amtsgericht hat am Dienstag fünf Jugendliche mit Geldbußen belegt, weil sie am 21. März gegen das Infektionsschutzgesetz in Zusammenhang mit der allgemeinen Verfügung der Stadt Bocholt verstoßen hatten. Diese verbietet es Personen, sich im öffentlichen Raum zu versammeln. Es war der erste Fall dieser Art, der vor dem Bocholter Amtsgericht verhandelt wurde.