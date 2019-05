Pavillons an der Rebenstraße vor dem Aus?

Bocholt - Die Stadt wird die zum Teil leer stehenden Pavillons an der Rebenstraße wohl abreißen und dort Beete anlegen lassen. Entsprechende Überlegungen gebe es derzeit in der Bauverwaltung, sagte Stadtbaurat Daniel Zöhler im Bauausschuss. Die Pavillons seien in schlechtem Zustand. Noch seien die Überlegungen aber nicht weit genug. Das Thema könne erst im nächsten Bauausschuss besprochen werden.