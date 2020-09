Bocholt - Das P&C am Bocholter Neutor ist eröffnet. Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) und „Let´s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse starteten am Donnerstagvormittag zusammen mit Filialleiterin Jennifer Stoll als erste Gäste einen Rundgang durch die neuen Räume in der Bocholter Innenstadt.