Bocholt - Am Donnerstag geht es los: Dann beginnt der Bocholter Peter Schlatt seine Benefiz-Fahrradtour „Velosperanza“ durch Europa. Von Schweden aus will der 39-Jährige bis nach Südspanien radeln. Damit will er Spenden sammeln für krebskranke Kinder in Mexiko. Sein Ziel ist es, 40.000 Euro zu sammeln.