Peter Wiegel will Bürgermeisterkandidat für die Stadtpartei werden

Überraschung in der Bocholter Stadtpolitik: Der bisherige SPD-Fraktionschef Peter Wiegel will für die Stadtpartei bei der Bocholter Bürgermeisterwahl am 13. September antreten. Wenige Tage vor der Jahreshauptversammlung hat Peter Wiegel bekannt gegeben, als Bürgermeisterkandidat der Stadtpartei antreten zu wollen. Der 60-Jährige stellte sich am Dienstagabend auf der Fraktionssitzung der Stadtpartei vor.