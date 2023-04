Bocholt - Der ehemalige Pastor der Georgsgemeinde, Gregor Rolfes, ist tot. Wie das Bistum Münster mitteilt, starb Rolfes am Freitag im Alter von 61 Jahren in Ahaus. Von 2009 bis 2018 war er Vicarius Cooperator mit dem Titel Pfarrer in der Gemeinde St. Georg und zusätzlich in der Gemeinde St. Norbert.