Pfarrer Rolfes verlässt St. Georg nach neun Jahren

Bocholt - Für Gregor Rolfes waren es sehr bewegende Momente, nachdem die Heilige Messe in der St.-Georg- Kirche Sonntagmittag beendet war. Nach neun Jahren Seelsorgearbeit in Bocholt verlässt Rolfes jetzt die Gemeinde St. Georg und bereitet sich jetzt auf seine neue Wirkungsstätte in Wesel vor.