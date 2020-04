Bocholt - Die Verunsicherung vieler Patienten, die regelmäßig zu Physiotherapeuten gehen, war in den letzten Wochen groß. Grund dafür war die sogenannte Coronaschutzverordnung, die in ihrer ursprünglichen Form für viele Menschen nicht eindeutig genug formuliert war. In ihrer neusten Fassung ist das jedoch mittlerweile geändert.