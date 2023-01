Bocholt - Am Freitag, 27. Januar, findet der bundesweite Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Dafür haben Schüler und der Bocholter Kulturschaffende Rainer Heeke Plakate gestaltet, die ab Freitag in der Innenstadt hängen werden. Mittwoch wurden sie vorgestellt.