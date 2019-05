Platz für die Diepenbrockschule auf dem Intersport-Dach?

Bocholt – Für die Platzprobleme der Diepenbrockschule scheint jetzt eine ganz neue Lösung in Sicht zu sein: Die CDU schlägt vor, den Schulstandort am Europaplatz zu erweitern - auf dem Gebäude der Firma Intersport an der Rebenstraße, das für diesen Zweck aufgestockt würde. Durch eine Fußgängerbrücke könnten die beiden Gebäude dann noch miteinander verbunden werden.