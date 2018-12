Bocholt - Solche Zahlen haben die Bocholter Ratsmitglieder in Haushaltsvorstellungen schon länger nicht mehr vor sich gehabt: Mit einem Plus von knapp 1,9 Millionen Euro ist das Gesamtergebnis des städtischen Etats 2019 erstmals seit Jahren wieder positiv. In den Haushaltsreden der Parteien war das allerdings nicht unbedingt Thema.