Bocholt - Mit dem Rad in der Fußgängerzone unterwegs – das war mit Abstand der häufigste Verstoß, den die Polizei im Rahmen der Fahrradkontrollwoche in Bocholt festgestellt hat. Mit der Aktion will die Polizei auf Verstöße im Verkehr aufmerksam machen und Unfälle mit Rad- und E-Bike-Fahrern vermeiden, zu denen es beinahe täglich kommt.