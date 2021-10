Bocholt - Am Montag hat es nach Zeugenangaben gegen 19.15 auf dem Berliner Platz eine Schlägerei gegeben, in die zwischen 30 und 40 Personen verwickelt waren. Die Zeugen verständigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, trafen sie nur noch einen leicht Verletzten und mehrere Zeugen an.