Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Bocholt - Die Haustür ist alt, hat nur einen Verriegelungspunkt. „Gut ist, dass das Schloss eingelassen ist, da kommt man nicht dran“, sagt Kriminalhauptkommissar Klaus Vogel. Der Experte vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät eine Bocholterin, die sich in ihrem Haus nicht mehr ganz sicher fühlt und wissen will, was sie gegen Einbrecher unternehmen kann. Die schlagen im November und Dezember, wenn es früher dunkel wird, besonders oft zu.