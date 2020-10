Polizei kontrolliert 870 Rad- und E-Bike-Fahrer

Bocholt - Im Kreis Borken ist die Anzahl an Verkehrsunfällen mit Radfahrern oder E-Bikes im Landesvergleich deutlich höher, schreibt die Polizei. Um das „Bewusstsein zu stärken, dass es auch für“ „Radfahrer Regeln gibt“ und um auch die Autofahrer an ihre Pflichten gegenüber den Radfahrern zu erinnern, hat die Polizei am Mittwoch Kontrollen in Bocholt durchgeführt.