Bocholt - Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Einbrecher festgenommen. Die 55 und 43 Jahre alten Bocholter hatten gegen 3.15 Uhr versucht, in einen Kiosk am Westend einzubrechen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die einschlägig vorbestraften Männer flüchteten zunächst, wurden dann aber von Polizisten entdeckt.