Bocholt - Die Polizei hat am frühen Montagmorgen um 3.30 Uhr einen 31-jährigen Bocholter festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor in den Kindergarten an der Knufstraße eingebrochen zu sein. Als Polizisten den Bocholter anhalten wollten, flüchtete er mit einem Fahrrad, wurde schließlich aber in einer Sackgasse gestellt.