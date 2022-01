Bocholt - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag Einbrecher überrascht. Ein Zeuge hatte gegen 3.05 Uhr die Polizei über einen Einbruch in ein Firmengebäude an der Straße Grüner Weg informiert. Er war durch laute Schleifgeräusche auf die Tat aufmerksam geworden und hatte mehrere Männer am Tatort beobachtet.