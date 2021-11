Bocholt - Erst am Samstag vor einer Woche war ein 39-jähriger Bocholter nach zahlreichen Straftaten vom Ordnungsamt in die Psychiatrie eingewiesen worden – acht Tage später fiel er am Sonntag in der Stadt erneut mit seiner Aggressivität auf und befindet sich nun wieder in einem psychiatrischen Krankenhaus.