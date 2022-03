Polizisten angegriffen, beleidigt und bespuckt

Bocholt - Kurz nach 5 Uhr ist in der Nacht zum Samstag ein Streit in einem Imbiss am Europaplatz eskaliert: Zwei Bocholter Gäste im Alter von 22 und 30 Jahren gerieten mit dem Betreiber und Angestellten in eine körperliche Auseinandersetzung, berichtet die Kreispolizei Borken. Polizisten hätten die beiden Bocholter zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.