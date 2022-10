Bocholt – Ursprünglich wollte die Deutsche Post DHL Group schon in diesem Herbst von der Hindenburgstraße an ihren neuen Standort an der Franzstraße umziehen. Doch passiert ist dort auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei Hulvershorn seit August letzten Jahres, als das BBV über das Vorhaben berichtete, nicht viel.