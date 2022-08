Bocholt - Die Sommerpause im Kulturort Alte Molkerei ist bald beendet. Am kommenden Mittwoch, 10. August, beginnt das neue Programm mit einer Ausstellung. Ab 19 Uhr werden an der Werther Straße Werke der 1992 in Bocholt geborenen Künstlerin Martina Szoltysek gezeigt. Musikalisch geht es am 20. August mit einer Rocknacht los.